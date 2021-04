Voorman winkeliers durft geen voorspelling te doen over heropening

Het is voor winkeliers nog enorm spannend of ze komende week van het kabinet te horen krijgen of ze weer volledig open kunnen. Dat zegt directeurs Udo Delfgou van branchevereniging INretail. Waar de signalen vanuit Den Haag afgelopen week nog overwegend positief waren, durft hij nu geen voorspellingen meer te doen over de uitkomst van het ministersoverleg in het Catshuis.

“Na de ministerraad dinsdag waren we eigenlijk heel positief. Enerzijds was het beeld veel beter dan in eerste instantie werd geschetst. De piek van coronabesmettingen zal lager zijn en komt ook eerder, waardoor we alles sneller achter de rug hebben. Dat zou dus ook betekenen dat de versoepelingen die waren beloofd bij een verbetering kunnen doorgaan. Voor ons zou winkelen op afspraak er dan af kunnen”, geeft Delfgou aan. “Maar wat je ziet gebeuren, is dat virologen en ziekenhuizen zeggen: wacht eens, dit gaat te snel. Het is daarom enorm spannend. Ik durf echt geen voorspelling te doen”, vervolgt hij.

INretail pleit voor het opengooien van non-foodwinkels. Het kabinet dwong die half december te sluiten om coronabesmettingen tegen te gaan. Maar volgens de branchevereniging kunnen Nederlanders veilig winkelen. “We zouden echt verbijsterd zijn als winkels niet open kunnen. Als we het nu niet doen zitten we al op half mei. Corona wordt weleens vergeleken met een marathon, maar bij een marathon heb je ook in de laatste kilometers de meeste afvallers. Dat dreigt nu ook voor ondernemers.”

Winkeliers hebben samen met instanties als het ministerie van Justitie en Veiligheid en gemeenten hun veiligheidsplan voor heropening aangepast. Als non-foodwinkels weer open mogen, zijn de regels net iets strenger dan voor de harde lockdown. Volgens de nieuwe protocollen mogen winkels bijvoorbeeld maar één klant per 25 vierkante meter vloeroppervlak toelaten, tegenover één klant per 10 vierkante meter voor december.

INretail spande eerder dit jaar tevergeefs een kort geding aan tegen de Nederlandse overheid om de heropening van winkels af te dwingen. Nu ziet de branchevereniging af van een hoger beroep, zo werd onlangs bekend. Een eventuele beroepszaak zou op zijn vroegst half mei voor de rechter komen en Delfgou verwacht dat non-foodwinkels al eerder open kunnen. Ook zou INretail in een hoger beroep vooral moeten bestrijden wat virologen zeggen. “En dat is niet ons vak”, aldus Delfgou.