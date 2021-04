EU-importheffingen op aluminium uit China tegen dumping

De Europese Unie legt importheffingen op gewalst aluminium uit China op. Brussel wil zo de dumping van goedkoop Chinees aluminium op de Europese markt tegengaan en Europese aluminiumproducenten beschermen.

Het gaat om voorlopige tarieven die variƫren van 19,3 tot 46,7 procent van de oorspronkelijke invoerwaarde, afhankelijk van de exporteur. De heffingen gaan dinsdag in en gelden voor zes maanden. Ze kunnen verlengd worden met vijf jaar. De heffingen volgen op een onderzoek dat in augustus begon, na klachten van de Europese branchevereniging voor aluminiumbedrijven over de Chinese dumppraktijken.

De EU legde eerder ook al importheffingen op Chinees staal en stalen producten op om dumping op de Europese markt tegen te gaan en bedrijven als de in Amsterdam genoteerde staalfabrikant ArcelorMittal en roestvrijstaalproducent Aperam te beschermen.