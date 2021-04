Farmaceut Sanofi bouwt nieuwe vaccinfabriek in Singapore

De Franse farmaceut Sanofi gaat voor 400 miljoen euro een nieuwe vaccinfabriek bouwen in Singapore. De moderne faciliteit gaat volgens het bedrijf op grote schaal vaccins leveren aan de Aziatische regio. Sanofi heeft al vaccinfabrieken in Europa en Noord-Amerika.

De bouw begint later dit jaar en de locatie moet in 2026 in gebruik worden genomen. De fabriek gaat zorgen voor tweehonderd lokale arbeidsplaatsen, aldus Sanofi. Het bedrijf stelt dat met de nieuwe vestiging goed kan worden ingespeeld op toekomstige pandemie├źn. In maart maakte Sanofi nog bekend een nieuwe fabriek in Canada te gaan bouwen voor de productie van griepvaccins.

Wereldwijd heeft de farmaceut momenteel twaalf productielocaties voor vaccins. Sanofi werkt samen met de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline aan een eigen coronavaccin. De ontwikkeling van dat vaccin heeft vertraging opgelopen. De bedrijven hopen dat het middel voor het einde van dit jaar op de markt kan worden gebracht.