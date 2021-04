Kaasleverancier Albert Heijn hoopt snel weer alles te leveren

Kaasleverancier Bakker Logistiek hoopt binnen een paar dagen weer alles te kunnen leveren. Dat zegt directeur Toon Verhoeven van het bedrijf tegen De Telegraaf. Bakker Logistiek werd vorige week gehackt, wat leidde tot tekorten aan met name kaas bij supermarktketen Albert Heijn.

Volgens Verhoeven ging het om een aanval met gijzelsoftware. Of er losgeld is betaald wilde hij niet zeggen. Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie. “We staan nu in contact met klanten over hoe we opnieuw opstarten”, aldus Verhoeven tegen De Telegraaf.

Op de website van Albert Heijn valt te lezen dat er wegens een “technische storing” beperkte beschikbaarheid is van voorverpakte kaas. Maandagmiddag waren veel opties, zoals jonge kaas, nog steeds tijdelijk uitverkocht op de website. In de supermarkten waren veel schappen leeg.

Jumbo is ook een klant van Bakker Logistiek. Die supermarktketen houdt ook zelf voorraad aan en kan de meeste artikelen nog leveren.