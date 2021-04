Maaltijdbezorgingstak Uber breekt record in maart

De maaltijdbezorgingstak van Uber heeft wereldwijd nog nooit zoveel maaltijden in een maand bezorgd als in maart. Uber Eats zag de vraag naar maaltijden vorige maand meer dan verdubbelen. Als de opbrengst het hele jaar zo groot zou zijn ,zou Uber voor 52 miljard dollar aan maaltijden bezorgen, een kleine 44 miljard euro. De vraag naar maaltijdbezorging blijft hoger dan de hoeveelheid beschikbare bezorgers aankunnen.

Ook bij de taxitak gaat het weer beter. Die had afgelopen jaar veel last van de coronapandemie waardoor mensen vaker binnen bleven. Nu in de Verenigde Staten het aantal vaccinaties snel toeneemt en daardoor het normale leven weer hervat, ziet Uber het aantal taxiritten ook weer toenemen. De opbrengst van die ritten zou meer dan 30 miljard dollar bedragen, als het hele jaar vergelijkbaar zou verlopen. Daarmee was het de beste maand sinds maart vorig jaar, vlak voordat grote delen van de wereld maatregelen namen om de corona-uitbraak in te dammen.

Uber verwacht nog dit jaar voor het eerst in een kwartaal een bedrijfswinst te kunnen boeken. Dat wordt niet het eerste kwartaal, want daarin moet het bedrijf flink wat extra kosten maken. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak in het Verenigd Koninkrijk, waar het bedrijf al zijn bestuurders als ‘workers’ gaat behandelen, moet het die chauffeurs met terugwerkende kracht meer gaan betalen.