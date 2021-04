Nutsbedrijven Suez en Veolia stijgen op beurs na fusiedeal

De aandelen Suez en Veolia zijn maandag omhooggeschoten op de beurs in Parijs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de twee grote Franse nutsbedrijven een akkoord hebben bereikt over een fusie. De stemming op de Europese aandelenmarkten was verder terughoudend. Beleggers namen geen risico in afwachting van het kwartaalcijferseizoen, dat deze week begint. De verwachtingen over de bedrijfsresultaten zijn hooggespannen nu veel beursgraadmeters op recordhoogtes staan.

In Parijs werd Suez 7,6 procent meer waard op 19,85 euro per aandeel. Veolia (plus 8,6 procent) heeft na maanden van gesteggel eindelijk een akkoord bereikt om zijn branchegenoot over te nemen. Veolia had al een belang van bijna 30 procent in Suez, dat zich lang tegen een overname door zijn concurrent heeft verzet. Veolia neemt de rest van de aandelen Suez over voor 20,50 euro per aandeel. Daarmee wordt heel Suez gewaardeerd op zo’n 13 miljard euro.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 711,66 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1038,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen een fractie. Londen verloor 0,3 procent ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door JPMorgan en was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,8 procent. ING verloor 1 procent in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse banken, die later deze week naar buiten komen. Telecomconcern KPN en speciaalchemiebedrijf DSM stonden bovenaan met winsten van rond 1 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway won 0,7 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl opent dinsdag de boeken.

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI (plus 2,3 procent) aan kop. GrandVision won 0,8 procent. De eigenaar van optiekketen Pearle gaat het onderdeel Rotter y Kraus in Chili verkopen om van de mededingingsautoriteit van het land goedkeuring te krijgen voor de fusie met EssilorLuxottica. Volgens het Frans-Italiaanse brillenconcern is er nu alleen in Turkije nog goedkeuring nodig voor de overname van GrandVision. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van dik 2 procent. In Londen zakten easyJet en Ryanair 1,8 en 2,2 procent. De twee budgetmaatschappijen werden door analisten van HSBC van de kooplijst afgehaald.

De euro was 1,1904 dollar waard, tegen 1,1887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 59,45 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 63,20 dollar per vat.