Vakbonden waarschuwen voor langere chauffeursstakingen

Honderden chauffeurs hebben maandag op vier locaties in Nederland gestaakt voor een betere cao. Bovendien hebben nog meer chauffeurs het werk neergelegd, al hebben de vakbonden nog geen duidelijk beeld hoeveel dat er zijn. “We hopen dat de werkgevers inzien dat het serieus is”, aldus CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel. Als er geen beweging van de werkgevers komt, komen er meer en langere acties, zegt zijn FNV-collega Willem Dijkhuizen. “Dan gaat Nederland er wel iets van merken.”

De chauffeurs staakten eerder bij een aantal distributiecentra, van onder meer Albert Heijn en UPS, maar dit was maandag de eerste landelijke staking. Ze willen een loonsverhoging van 3,5 procent dit jaar en onder meer een verplichte standkachel in elke vrachtwagen. Dat is een gecombineerde verwarming en airco die ook werkt als de motor van de truck niet draait.

Zo’n loonsverhoging kan er ook makkelijk komen, meent Dijkhuizen. “Bij veel bedrijven is geld geen probleem, die hebben het hartstikke goed gedaan tijdens de coronacrisis.” Van Rijssel snapt wel dat er ook bedrijven zijn waar dat niet zo is. “Vervoerders die aan de horeca leveren of aan evenementen hebben het uiteraard niet makkelijk.” Dat is ook het probleem van een brede cao als die voor beroepsgoederenvervoer, waar internationaal vrachtvervoer, binnenlands vervoer, verhuizers, bestuurders van vuilniswagens, maar ook pakketbezorgers en zelfs bestuurders van kraanwagens onder vallen. “We hebben wel eens voorgesteld om de cao op te splitsen, maar dat willen de werkgevers niet.”

Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat al enige tijd weten klaar te staan om verder te overleggen. De bonden willen echter duidelijkheid. “We hebben een eis op tafel gelegd en toen zij daar niet aan wilden voldoen is een ultimatum gesteld. Vlak voordat dit verliep, kwam TLN met het verhaal dat er wellicht nog wel wat ruimte lag, maar ze hebben zich nooit uitgesproken over onze eis”, legt Van Rijssel uit. Die patstelling duurt nog altijd voort.