‘Veel Europese zakenreizigers gaan minder vaak vliegen’

Veel Europese zakenreizigers zijn van plan minder vaak het vliegtuig te pakken als de reisbeperkingen tegen het coronavirus zijn opgeheven. Veel zakelijk overleg kan namelijk via virtuele vergaderingen worden gedaan. Ook kunnen bedrijven geld besparen door te snijden in zakenreizen en is het beter voor het klimaat.

Uit een peiling in opdracht van de European Climate Foundation onder circa 1400 Europese zakenreizigers komt naar voren dat vier op de tien van plan zijn minder vaak te gaan vliegen als de pandemie voorbij is. Bijna vier op de tien denken weer terug te zullen keren naar het oude reisniveau, van voor de pandemie. Een klein deel denkt juist meer te gaan vliegen en sommigen verwachten helemaal te zullen stoppen met zakenreizen.

De ondervraagde zakenreizigers komen bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Meer dan de helft gaf aan dat de reisbeperkingen geen negatief effect hebben gehad op de productiviteit. Voor een kwart was er een verslechtering van de productiviteit, en voor bijna een vijfde juist een verbetering.

Inmiddels trekt de vraag naar zakenreizen weer aan, nu steeds meer wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Kenners denken dat het nog jaren zal duren voordat de wereldwijde markt voor zakelijke reizen weer echt is hersteld van de crisis.