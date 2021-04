Blik op handelsupdate maaltijdbezorger Just Eat Takeaway

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET), het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, komt dinsdag met een handelsupdate over het eerste kwartaal. Bekend is dat de onderneming profiteert van de coronacrisis en dan met name de sluiting van de horeca, waardoor meer mensen eten thuis laten bezorgen. Maar de extra opbrengsten betekenen niet automatisch meer winst, omdat het bedrijf ook kampt met flinke kostenposten.

Coronajaar 2020 sloot JET nog af met een verlies omdat fors werd ge├»nvesteerd in de uitbreiding van de organisatie. Ook werden kosten gemaakt voor de verdere samensmelting van Just Eat en Takeaway, die ongeveer een jaar geleden tot een fusie kwamen. Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway omschreef 2020 als een “uitzonderlijk” jaar. Voor 2021 zei hij op een verdere versnelling van de ordergroei te rekenen.

In heel 2020 werden alles bij elkaar 588 miljoen bestellingen verwerkt, een toename van 42 procent. In Nederland was sprake van 30 procent groei tot 49 miljoen orders.