Eigenaar Thuisbezorgd.nl geeft startsein cijferseizoen op Damrak

Op het Damrak gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen en zette zijn snelle groei ook in de eerste drie maanden van dit jaar voort. Verder wordt vooral uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag naar buiten komen. Door de omvangrijke steun van de overheid en de versoepeling van de coronamaatregelen is het gemiddelde prijspeil in de Verenigde Staten naar verwachting flink opgelopen.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag een gemengd beeld zien.

Just Eat Takeaway zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal met 79 procent groeien. Topman Jitse Groen spreekt in een toelichting van een “zeer sterk” begin van het jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het bedrijf een groeiversnelling doormaakt. Doordat in veel landen de horeca vanwege het coronavirus noodgedwongen gesloten is, worden veel meer maaltijden besteld. In Nederland ging het om een stijging van de orders met 53 procent.

Ook Fagron opende de boeken. De toeleverancier van apotheken zag de omzet in het eerste kwartaal dalen. Vooral in Europa stond de omzet onder druk door een sterke afname van het aantal doktersvoorschriften door de coronacrisis. Fagron waarschuwde bij de jaarcijfers in februari al dat de coronacrisis met name in het eerste kwartaal nog een impact zou hebben. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een toename van de omzet.

Philips staat eveneens in de belangstelling. Het zorgtechnologiebedrijf heeft weer een patentzaak die het had aangespannen tegen navigatiebedrijf Garmin en smartwatchmaker Fitbit verloren. De International Trade Commission (ITC) in de Verenigde Staten bevestigde eerdere bevindingen van de rechter dat de Amerikaanse bedrijven geen inbreuk hebben gemaakt op octrooien van Philips.

Ook gaat de aandacht uit naar Air France-KLM. China Eastern Airlines koopt net als de Franse overheid extra aandelen in van de luchtvaartcombinatie. De Chinezen maken gebruik van de grote aandelenuitgifte van het Frans-Nederlandse concern die moet helpen om de luchtvaartonderneming door de coronacrisis te loodsen. De Nederlandse overheid doet aan die steunronde niet mee.

De euro was 1,1895 dollar waard, tegenover 1,1909 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 59,95 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 63,56 dollar per vat.