Eindhoven Airport vertrouwt op herstel luchtvaart en reizen

Eindhoven Airport denkt dat 2021 een beter jaar wordt dan vorig jaar. Toen zakte door de coronacrisis het aantal reizigers in en de luchthaven leed dan ook verlies. Nu ziet het vliegveld positieve ontwikkelingen zoals het groeiend aantal vaccinaties in tal van landen, sneltesten en proeven die met reizen worden gedaan.

Wel benadrukt algemeen directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport dat 2021 “een uitdagend jaar” is. Omdat herstel van de luchtvaart afhankelijk is van tal van factoren houdt het vliegveld naar eigen zeggen rekening met meerdere financiĆ«le scenario’s. Maar ondanks alle onzekerheden blijft de luchthaven zich inzetten voor verdere verduurzaming, aldus het vliegveld.

Eindhoven Airport heeft naar eigen zeggen een slecht jaar achter de rug als gevolg van corona, blijkt uit het jaarverslag 2020. Het aantal vliegbewegingen daalde van ruim 41.000 in 2019 naar bijna 19.000 vorig jaar. Het aantal passagiers daalde met 69 procent van 6,7 miljoen in 2019 naar 2,1 vorig jaar. Als gevolg daarvan kelderden de opbrengsten met 64 procent tot 23,3 miljoen euro. In 2019 kwam er nog 64,7 miljoen euro binnen.

“2020 was een heftig jaar”, concludeert Hellemons, “maar er zijn zeker ook positieve zaken gerealiseerd. En het tij zal keren.” Vorig jaar nam het vliegveld maatregelen om de overlast voor de omgeving te beperken. Zo waren er na 25 oktober geen geplande vluchten meer na 23.00 uur. Het aantal vliegbewegingen is op jaarbasis bevroren op 41.500 tot 2022.