Farmaceut Johnson & Johnson omlaag op Wall Street

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) stond dinsdag bij de verliezers op Wall Street door het nieuws dat de Verenigde Staten tijdelijk stoppen met het gebruik van het coronavaccin van dochterbedrijf Janssen uit Leiden. Verder verwerken beleggers in New York cijfers over de oplopende Amerikaanse inflatie.

Het aandeel J&J verloor 2,2 procent. Het vaccin van Janssen werd tot nu toe alleen in de VS toegediend. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zeggen “uit voorzorg” te handelen. Zeker zes mensen hebben na vaccinatie last gekregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. De uitrol van het coronavaccin van J&J in Europa wordt nu uitgesteld.

De rivaliserende producenten van coronavaccins Pfizer en Moderna gingen juist omhoog door de tegenvaller voor J&J. Zij boekten plussen tot 5,7 procent.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond het coronavirus stonden onder druk. Zo daalden cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line tot 2,9 procent. Luchtvaartfondsen als United Airlines, Delta Air Lines en Southwest Airlines leverden ook tot 2,9 procent in. American Airlines, dat aangaf voor het eerste kwartaal een verlies te verwachten door de pandemie, daalde 2,8 procent. Hotelketens Marriott International en Hilton Worldwide zakten 0,9 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,5 procent op 33.587 punten. De brede S&P 500 was vrijwel onveranderd op 4130 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent omhoog tot 13.943 punten.

De inflatie in de VS is in maart opgelopen tot 0,6 procent op maandbasis. Daarmee namen de Amerikaanse consumentenprijzen het sterkst toe sinds 2012. Door de aantrekkende economische groei en de hogere energieprijzen worden de consumentenprijzen aangejaagd.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten en blockchain-technologie profiteerden van de nieuwe records voor de bitcoin en de ether. Zo klommen Riot Blockchain en Marathon Digital Holdings tot 9 procent. De bitcoin bereikte een recordniveau van 62.500 dollar en de ether, ook wel ethereum genoemd, steeg naar een recordwaarde van meer dan 2200 dollar.