Funda: vertrouwen in woningmarkt in maart verder gedaald

Het vertrouwen in de woningmarkt is in maart flink verder weggezakt. Ruim vier op de vijf kopers vinden dat er een probleem is met de woningmarkt en slechts 12 procent denkt dat de situatie over een half jaar is verbeterd. Dat meldt huizenverkoopwebsite Funda op basis van zijn maandelijkse index.

Sinds Funda in juli begon met meten, is het vertrouwen van potentiële huizenkopers niet zo laag geweest. Dat gaat gepaard met een groot gat tussen de vraag en het aanbod van woningen. “We zien de verkoopintentie in maart wel licht stijgen. De omstandigheden zijn voor verkopers nu natuurlijk zo gunstig dat mensen wellicht niet nog langer willen afwachten”, zegt topman Quintin Schevernels van Funda.

Volgens Funda was de krapte op de woningmarkt voor veel mensen een belangrijk verkiezingsthema. Toch heeft de meerderheid weinig vertrouwen erin dat de woningmarkt een belangrijke plek krijgt op de politieke agenda. Consumenten zien zelf de bouw van meer starterswoningen als de oplossing, aldus Funda. Ook het weren van beleggers wordt vaak genoemd.

Maatregelen die de overheid tot nu toe heeft genomen om de woningmarkt te beïnvloeden worden volgens de huizenverkoopwebsite matig enthousiast of zelfs negatief beoordeeld. Twee van de drie respondenten denken bijvoorbeeld dat het tijdelijk geheel afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters niet heeft geholpen en alleen maar voor prijsopdrijving heeft gezorgd. Daarnaast vinden ze de regels oneerlijk, zoals de leeftijdsgrens van 35 jaar.