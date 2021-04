Groei maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeway zet door

De snelle groei van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) zet ook begin 2021 door. Het bedrijf achter onder andere de website Thuisbezorgd.nl zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal met 79 procent groeien tot 200 miljoen orders. Topman Jitse Groen spreekt in een toelichting van een “zeer sterk” begin van het jaar.

De ordergroei van JET komt niet geheel als een verrassing. Doordat in veel landen de horeca vanwege het rondwarende coronavirus noodgedwongen hun deuren gesloten moet houden, worden veel meer maaltijden besteld. In Nederland ging het om een stijging van de orders met 53 procent tot 15,3 miljoen bestellingen.

Het is het vierde kwartaal op rij dat JET een groeiversnelling doormaakt. De waarde van de bestellingen steeg tot 4,5 miljard euro, wat neerkomt op een plus van 89 procent in vergelijking met een jaar eerder.

JET groeide het snelst in het Verenigd Koninkrijk. Daar verwerkte de onderneming 64 miljoen bestellingen, wat neerkomt op een stijging met 96 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van 2020. Dat kwam mede door samenwerkingen die werden aangegaan met bepaalde ketens, waaronder Starbucks, waarmee het aanbod restaurants werd uitgebreid.

Groen zei bij de presentatie van de jaarcijfers over 2020 al een sterke ordergroei te verwachten dit jaar. Hij benadrukte dat JET “zwaar” zal blijven investeren om marktaandeel te winnen. De overname van het Amerikaanse Grubhub, een deal waarmee 7,3 miljard dollar is gemoeid, moet in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.