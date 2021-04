Investeren in cryptovaluta ook in 2021 populair

De waarde van de bitcoin ligt weer rond het recordniveau van ongeveer een maand geleden. Afgelopen zaterdag was de cryptomunt tijdelijk meer dan 60.000 dollar waard. Een reden voor de waardestijging kan het enthousiasme onder beleggers zijn. Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale valuta’s, gaat binnenkort naar de aandelenbeurs in New York.

Dat is niet de enige reden dat de munt steeds populairder is, en daardoor meer waard. Cryptomunten worden door grote bedrijven steeds meer geaccepteerd als betaalmiddel. Tesla, Mastercard, Visa en Paypal zijn hier voorbeelden van. Het zijn niet alleen zakenlui en investeerders die een interesse hebben in het investeren in cryptocurrency, maar ook de buurman, studenten en je best vriend. Waar het eerst nog een investering was voor een selectieve groep mensen, is daar de laatste tijd veel verandering in gekomen. Het grote publiek heeft de cryptomunten ontdekt.

Hoge volatiliteit

Het is niet alleen bitcoin die momenteel door het dak gaat. Ook Ethereum wist de afgelopen tijd boven de tweeduizend dollar te eindigen en daarmee een nieuw record te vestigen. Analisten denken dat de waarde van de bitcoin nog veel verder kan stijgen, maar zeker weten doet niemand het. Cryptovaluta kennen een hoge volatiliteit. Een goed voorbeeld hiervan hebben we vorig jaar gezien, toen de koers van de bitcoin meer dan verdrievoudigde. Volatiliteit betekent de mate van verandering van de koers, naar boven en beneden, binnen een bepaalde tijd. Als je weet waar je aan begint, kan je profiteren van dergelijke koersbewegingen.

Bitcoin CFD

Voor velen is deze hoge volatiliteit een obstakel om over te stappen op cryptovaluta. Bitcoin CFD, wat staat voor Contracts For Difference, kan in zo’n geval uitkomst bieden. Een Bitcoin CFD is een contract waarbij je investeert in de onderliggende waarde van de Bitcoin en dus niet in de Bitcoin zelf. Je sluit als het ware een financieel contract, waarbij je het verschil tussen het geïnvesteerde en de werkelijke waarde als winst of verlies kan krijgen. Het grootste voordeel is dat je snel winst kan maken, maar uiteraard liggen ook hier risico’s op de loer.

Naast bitcoin en Ethereum is het ook mogelijk om te investeren in Cardano (ADA), een cryptomunt op basis van blockchain-technologie. Voormalig CEO van Ethereum, Charles Hoskinson, heeft dit project begeleidt. Volgens het team van experts is ADA de meest nauwkeurige ontworpen cryptomunt tot dusverre. Op de website van Cardano koers kan je meer informatie vinden over dit project, dat in 2017 werd gelanceerd, en sindsdien een trouw schare fans heeft.

Reguleringen

Mede door het coronajaar worden bitcoin en andere cryptocurrency serieuzer genomen. Vorig jaar september zijn er verschillende reguleringen voor de cryptomarkt geïntroduceerd door de Europese Unie. Hierdoor kunnen innovaties en ontwikkelingen in de cryptowereld eenvoudiger worden uitgevoerd. Elke vorm van investeren blijft risicovol, dus ook als het om cryptomunten gaat. De tijd waarin er snel winst wordt gemaakt ligt in de verleden tijd. Het is handig om kansen te spreiden en voor een langere termijn te investeren. De waarde van cryptovaluta blijft per dag verschillen en dat is iets om rekening mee te houden.