Johnson & Johnson omlaag op Wall Street door tegenvaller vaccin

Het aandeel van farmaceut Johnson & Johnson (J&J) ging dinsdag omlaag op de beurzen in New York door het nieuws dat de Verenigde Staten tijdelijk stoppen met het gebruik van het coronavaccin van dochterbedrijf Janssen uit Leiden en de uitrol van het middel in Europa wordt uitgesteld. De graadmeters op Wall Street lieten een wisselend beeld zien, met een nieuw record voor de brede S&P 500.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 33.677,27 punten. De S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4141,59 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,2 procent omhoog tot 13.986,49 punten.

J&J verloor 1,3 procent. Het vaccin van Janssen werd tot nu toe alleen in de VS toegediend. Zeker zes mensen hebben na vaccinatie last gekregen van bloedproppen. De rivaliserende producent van coronavaccins Moderna kreeg er juist 7,4 procent bij, Pfizer won 0,5 procent.

Boeing klom 1,5 procent. De vliegtuigbouwer heeft in het eerste kwartaal 77 verkeersvliegtuigen afgeleverd bij klanten, wat meer is dan een jaar eerder. De leveringen gingen omhoog nu toestellen van het type 737 MAX weer mogen vliegen. De 737 MAX stond sinds het voorjaar van 2019 wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken binnen enkele maanden.

Ook kwamen er cijfers over de inflatie in de VS. Die zijn in maart het sterkst gestegen sinds 2012. Door de aantrekkende economische groei en de hogere energieprijzen worden de Amerikaanse consumentenprijzen aangejaagd.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten en blockchain-technologie profiteerden van de nieuwe records voor de bitcoin en de ether. Zo sprong Riot Blockchain 15 procent omhoog. Woensdag gaat het grote handelsplatform voor digitale munten Coinbase naar de beurs in New York.

De euro noteerde 1,1933 dollar, tegen 1,1895 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 60,44 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 63,83 dollar per vat.