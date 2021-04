Just Eat Takeaway en chipbedrijven zetten AEX op winst

De Amsterdamse AEX-index won dinsdag terrein, onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen op het Damrak en bleef in het eerste kwartaal profiteren van de lockdownmaatregelen. Ook chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren in trek bij beleggers dankzij positief nieuws van de Amerikaanse chipmaker Nvidia.

De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 709,62 punten. Just Eat Takeaway (plus 2,8 procent) ging aan kop. Het bedrijf zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal met bijna 80 procent groeien. Topman Jitse Groen sprak van een “zeer sterk” begin van het jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het bedrijf een groeiversnelling doormaakt. Omdat in veel landen de horeca vanwege het coronavirus noodgedwongen gesloten is, worden veel meer maaltijden besteld.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi dikten tot 2,1 procent aan. Chipmaker Nvidia schroefde zijn omzetverwachting op en kondigde aan zich op de lucratieve markt voor microprocessors te gaan richten. Het concern voert daarmee de concurrentie met chipmakers Intel en AMD verder op. Philips daalde 0,1 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft weer een patentzaak die het had aangespannen tegen navigatiebedrijf Garmin en smartwatchmaker Fitbit verloren. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een min van 1,7 procent.

De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,1 procent. De MidKap bleef vlak op 1035,54 punten onder aanvoering van laadpalenfabrikant Alfen (plus 2 procent). Fagron sloot de rij met een min van 4,7 procent. De toeleverancier van apotheken boekte afgelopen kwartaal flink minder omzet. Vooral in Europa stond de omzet onder druk door het uitstellen van reguliere zorg door ziekenhuizen als gevolg van de coronapandemie. Verder de dure euro zat het bedrijf dwars.

Ook Air France-KLM (min 2 procent) behoorde tot de staartgroep in de MidKap. China Eastern Airlines koopt net als de Franse overheid extra aandelen in van de luchtvaartcombinatie. De Chinezen maken gebruik van de grote aandelenuitgifte van het Frans-Nederlandse concern die moet helpen om de luchtvaartonderneming door de coronacrisis te loodsen.

De euro noteerde op 1,1900 dollar, tegen 1,1909 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 60,06 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 63,79 dollar per vat.