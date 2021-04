‘Starters profiteren niet van belastingvoordelen op huizenmarkt’

Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks profijt van de genomen belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden, zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Juist de groep huiseigenaren die een nieuwe woning zoekt, profiteert van de nieuwe regels, stellen deskundigen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens hen drijven de belastingregels de huizenprijzen juist verder op.

Per 1 januari 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen 2 procent overdrachtsbelasting meer te betalen over de koopsom van hun huis. Ook steeg het bedrag waarvoor mensen een NHG-hypotheek konden krijgen tot 325.000 euro. De zogenoemde Nationale Hypotheek Garantie biedt zekerheid bij het verliezen van een baan, bij ziekte of bij scheiding. Ook konden mensen met een partner of starters met een studieschuld meer geld lenen voor een hypotheek.

Door het afschaffen van de overdrachtsbelasting kochten veel mensen pas begin dit jaar een huis, stelt de bank. Daardoor steeg de vraag naar huizen, en daarmee de huizenprijzen. Door deze stijging hebben starters weinig profijt van de belastingwijziging, omdat de kans op een woning voor deze groep door de prijsstijging daalt. Huiseigenaren die een woning zoeken zien hun huis juist in waarde toenemen. Volgens de bank waren woningen afgelopen februari ruim 10 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar ervoor, de hoogste prijsstijging in zo’n twintig jaar.

ABN AMRO verwacht daarnaast dat de huizenprijzen dit jaar nog harder stijgen dan eerder voorzien. De bank ging uit van een prijsstijging van 5 procent, maar heeft dit nu bijgesteld naar 7,5 procent. Die stijging komt door de belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden, zegt de bank. Onlangs verhoogden economen van de Rabobank hun voorspelling voor de stijging van de huizenprijzen ook al flink.

ABN AMRO denkt wel dat de prijzen volgend jaar minder hard zullen stijgen. Dat komt onder meer door een groeiende werkloosheid als de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd. Wat ook meespeelt is het aanhoudende gebrek aan nieuwbouwwoningen. Dat zal de doorstroom en verkoop bij bestaande woningen afremmen. De bank denkt daarom dat het aantal verkochte huizen dit jaar met 10 procent daalt en volgend jaar nog eens met 5 procent terugloopt.