Sterke bedrijfsresultaten helpen Japanse beurs vooruit

Op de aandelenbeurs in Tokio werd de stemming dinsdag gesteund door sterke bedrijfsresultaten. Daarnaast verwerkten beleggers de nieuwste handelscijfers uit China. Verder werd uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag worden vrijgegeven. Een snelle stijging van het prijspeil kan voor oplopende rentes zorgen op de obligatiemarkten. Dat heeft weer gevolgen voor aandelen, die bij hogere rentetarieven minder aantrekkelijk worden voor beleggers en daardoor kunnen zakken.

De Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger de dag uit op 29.751,61 punten. Asahi Glass (AGC) dikte 3 procent en bereikte het hoogste niveau in tien jaar. De maker van glasproducten verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en het dividend na sterke resultaten. Concurrent Nippon Sheet Glass kreeg er bijna 7 procent bij door de hoop dat het bedrijf ook met beter dan verwachte cijfers zal komen.

In Hongkong won de Hang Seng-index 0,4 procent. Alibaba klom 0,9 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Chinese webwinkel zijn financieel dienstverlener Ant Financial van de Chinese centrale bank moet omvormen tot een financiële houdstermaatschappij. Vorig jaar werd de beursgang van Alibaba’s dochteronderneming nog op het laatste moment tegengehouden. De autoriteiten vreesden dat het bedrijf een risico zou vormen voor de stabiliteit van het Chinese financiële systeem. Alibaba steeg maandag al dik 6 procent ondanks een recordboete voor monopoliepraktijken.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de export in maart met 30,6 procent is gestegen. Dat was minder dan verwacht. De import nam met 38,1 procent toe en kende daarmee de sterkste groei sinds februari 2017. De cijfers wijzen op een aanhoudend herstel van de coronacrisis voor de op een na grootste economie ter wereld.