Audi wil met nieuwe Q4 e-tron strijd aan met Tesla Model Y

Automerk Audi gaat met zijn nieuwe elektrische Q4 e-tron de strijd aan met de Tesla Model Y in de snelgroeiende markt voor compacte crossover SUV’s. Dat nieuwe model moet Audi-moeder Volkswagen helpen de kloof tussen de Amerikaanse marktleider wereldwijd op het gebied van elektrische auto’s te verkleinen.

Het model dat Audi woensdag onthulde maakt onderdeel uit van een dozijn nieuwe types uit de stal van moederbedrijf Volkswagen, waaronder de ID.4 van Volkswagen en een elektrische Porsche Macan. De nieuwe modellen moeten de Duitsers in staat stellen om het aantal leveringen van Tesla op termijn te overtreffen.

Volgens kenners kan dat al in 2023. De Q4 e-tron is daarbij een belangrijke aanjager omdat het de “eerste echte concurrent” voor Tesla zou zijn. Aan de nieuwe Audi hangt een vanafprijs in Duitsland van 41.900 euro. De wagen heeft een bereik van 520 kilometer.

Tot dusver heeft Tesla dit jaar zijn dominante positie met verve verdedigd. Zo was er een grote vraag naar de Model Y en Model 3 in met name China. Het groeiend aantal leveringen doet ook de beurswaarde van Tesla goed. Tesla is nog altijd de waardevolste automaker ter wereld.

De concurrentie op de markt voor elektrisch rijden wordt evenwel steeds groter. Gevestigde fabrikanten zoals Volkswagen, General Motors. en Mercedes-Benz voeren hun inspanningen op het gebied van elektrisch rijden almaar op. Ook mikken kleinere nieuwkomers zoals Nio en XPeng op marktaandeel.