Automakers eisen 42.000 laadpunten in EU voor elektrische trucks

Autofabrikanten willen dat de Europese Unie vaart maakt met elektrische laadpunten voor vrachtwagens. Plannen voor de ontwikkeling en productie van CO2-neutrale trucks zijn er genoeg, maar klanten zullen deze vrachtwagens nooit kopen als er onvoldoende mogelijkheden zijn om ze op te laden. De Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA eist daarom dat er voor 2030 minstens 42.000 laadpunten voor elektrische vrachtwagens zijn in de Europese Unie.

Van Brussel moet de CO2-uitstoot van wegvervoer in 2050 met 90 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Volgens ACEA kan dat alleen als EU-landen worden gedwongen meer werk te maken van elektrische laadpunten. Wat de auto-industrie betreft moet het dagelijks bestuur van de Europese Unie lidstaten in een nieuwe richtlijn bindende doelstellingen opleggen op het gebied van infrastructuur voor elektrische vrachtwagens.

De ACEA doet de oproep samen met de milieugroepering Transport & Environment, die geregeld rapporten over CO2-uitstoot door de vervoersbranche publiceert. De twee partijen willen dat truckers in 2025 al bij 11.000 punten terecht kunnen om hun elektrische vrachtwagen op te laden. Daarnaast eisen ze dat in 2030 zo’n 1000 tankstations voor waterstof zijn opgezet.