Bitcoinbeurs Coinbase lijkt fors hoger te openen bij beursgang

Coinbase Global, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins, lijkt fors hoger te gaan openen bij zijn beursgang in New York op woensdag. De indicatoren wijzen op een openingskoers van 340 dollar. De aandelen worden in de markt gezet voor een zogenoemde referentieprijs van 250 dollar per stuk.

De onderneming uit San Francisco krijgt via een zogeheten directe plaatsing een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar verkopen bestaande aandeelhouders stukken.

Met de beursgang hoopt Coinbase te profiteren van het optimisme op de financiĆ«le markten over het economisch herstel van de coronacrisis en de sterke opmars van cryptomunten zoals bitcoins. De koers van ’s werelds bekendste digitale munt steeg woensdag naar het recordniveau van bijna 65.000 dollar. Ook de cryptomunt ether bereikte een nieuw record. Via Coinbase kunnen mensen beleggen in digitale valuta’s. Het bedrijf verdient geld aan transacties door beleggers.

De waardering van Coinbase zou tussen 90 miljard tot 100 miljard dollar liggen. Daarmee zou het bedrijf meer waard zijn dan de gezamenlijke waarde van de beursexploitanten New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq. De onderneming werd in 2012 opgericht door topman Brian Anderson en Fred Ehrsam.

Het beurssymbool van Coinbase is ‘COIN’. De financieel directeur van Coinbase heeft gezegd dat mede voor een beursgang op de Nasdaq is gekozen omdat die het ‘COIN’-symbool aanbood, iets wat rivaal NYSE niet zou hebben gedaan.

De beursgang van Coinbase wordt gezien als een belangrijke stap voor de markt voor cryptomunten omdat die nog meer in de belangstelling komt te staan van professionele investeerders. De koers van de bitcoin en andere cryptomunten is mede door toenemende belangstelling van professionele partijen zeer sterk gestegen. Zo accepteert de maker van elektrische auto’s Tesla bitcoins als betaalmiddel en omarmden ook betalingsbedrijven als Mastercard, Visa en PayPal digitale valuta’s.