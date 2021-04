Coinbase dik 105 miljard dollar waard na beursdebuut

Coinbase Global, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins, is na zijn beursdebuut in New York dik 105 miljard dollar waard. De openingskoers van het aandeel was 381 dollar, waar de stukken voor 250 dollar in de markt werden gezet. Na korte tijd was het aandeel 405 dollar waard.

Coinbase omzeilde het traditionele noteringsproces. De onderneming uit San Francisco heeft via een zogeheten directe plaatsing een notering aan de technologiebeurs Nasdaq gekregen. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar verkopen bestaande aandeelhouders stukken.

Coinbase staat na zijn beursdebuut direct al in de top 85 van waardevolste Amerikaanse bedrijven. De onderneming die in 2012 werd opgericht als een manier om de aankoop van bitcoins te vereenvoudigen, is uitgegroeid tot het populairste cryptoplatform in de VS. De dienst heeft 56 miljoen gebruikers. Dat waren er eind vorig jaar nog 43 miljoen en een jaar eerder 32 miljoen. In zijn laatste financieringsronde in 2018 werd de onderneming nog gewaardeerd op 8 miljard dollar.

De beursgang van Coinbase komt op een moment dat er steeds meer geld in cryptomunten wordt gestoken. Daarbij zijn techinvesteerders naarstig op zoek naar succesverhalen en snelle rendementen.

In vergelijking met andere techbedrijven die recent de gang naar de beurs maakten, is de recente groei van Coinbase ongeƫvenaard. Het bedrijf meldde vorige week in een voorlopige handelsupdate over het eerste kwartaal dat de inkomsten in die periode op jaarbasis met factor 9 zijn gestegen tot 1,8 miljard dollar. Het nettoresultaat nam toe van 32 miljoen dollar naar een bedrag tussen de 730 miljoen en 800 miljoen dollar.

De meeste transacties op Coinbase omvatten de aankoop van bitcoin of ethereum, die afgelopen jaar flink aan waarde wonnen. Het bedrijf heeft gezegd dat zijn prestaties op korte termijn grotendeels zullen worden bepaald door de cryptoprijzen.

Bryan Armstrong, medeoprichter en topman van Coinbase, bezit 39,6 miljoen aandelen. In augustus kreeg hij een prestatiebeloning van meerdere miljarden die gekoppeld is aan de aandelenkoers van het bedrijf, waardoor hij mogelijk tot 9,3 miljoen opties kan kopen tegen 23,46 dollar over een periode van 10 jaar.