EasyJet voorziet herstel vanaf eind mei

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet denkt vanaf eind mei weer meer te kunnen vliegen. Dan mogen Britten weer naar het buitenland en de prijsvechter ziet ook dat andere landen dan weer op grotere schaal vliegen mogelijk willen maken.

EasyJet denkt in het kwartaal van april tot en met juni tot een vijfde van de passagiers te kunnen vervoeren die in dezelfde periode in 2019 met de maatschappij vlogen. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat nog 9 procent door strenge lockdowns. In heel het winterseizoen, dat in oktober begon, kwam easyJet uit op 14 procent.

Het Britse bedrijf is al sinds het begin van de coronacrisis bezig met het besparen van kosten en dat ging sneller dan verwacht. EasyJet verlaagde zijn kosten met meer dan de helft en hield daardoor het brutoverlies in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar beperkt tot tussen de 690 miljoen en 730 miljoen pond. Dat is tussen de 795 miljoen en 841 miljoen euro.

EasyJet heeft nog 2,9 miljard pond aan geld voorhanden en denkt te kunnen profiteren als er weer meer gevlogen kan worden. Door de kostenbesparingen verwacht het bedrijf dat al snel winstgevend te kunnen doen.