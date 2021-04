Focus op cijfers grote banken op beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen geopend. De blik van beleggers op Wall Street is vooral gericht op de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo. Verder gaat de aandacht uit naar de beursgang van Coinbase Global, het grootste handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins in de Verenigde Staten.

JPMorgan, de grootste bank van de VS, zag de winst in het eerste kwartaal zeer sterk stijgen. De bank profiteerde van de stijgende beurskoersen, het adviseren bij fusie- en overnamedeals en het begeleiden van beursgangen. Daarnaast kwamen miljarden vrij die eerder apart waren gezet voor leningen die door de coronacrisis mogelijk niet afgelost zouden worden. Het aandeel JPMorgan ging echter wel 1,6 procent omlaag, door zwakte bij de kredietverstrekking aan consumenten.

Goldman Sachs won juist 1,5 procent. De bekendste zakenbank op Wall Street boekte eveneens een fors hogere winst, door veel meer commissies voor het adviseren bij fusies en overnames en de begeleiding van beursgangen en aandelenuitgiftes. Volgens Goldman Sachs werden recordresultaten behaald. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, verloor 0,4 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie hoger op 33.686 punten. De brede S&P 500 was vrijwel onveranderd op 4139 punten, na het nieuwe record op dinsdag. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 13.970 punten.

Coinbase maakt woensdag zijn debuut in de Nasdaq. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar verkopen bestaande aandeelhouders stukken. De waarde van Coinbase zou rond de 100 miljard dollar liggen. De bitcoin ging verder omhoog tot een nieuw record van bijna 65.000 dollar. Ook de cryptomunt ether bereikte een nieuw recordniveau.

Mediaconcern Discovery daalde 2,5 procent. Credit Suisse heeft meer aandelen Discovery verkocht vanwege het debacle met investeringsfonds Archegos. Dat fonds kon door riskant beleggingsgedrag niet meer aan zijn financiƫle verplichtingen richting een aantal banken voldoen, waardoor de Zwitserse kredietverstrekker aandelen die in onderpand werden gegeven moet verkopen.