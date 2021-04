Ford gooit meer fabrieken tijdelijk dicht om chiptekorten

Autoproducent Ford gaat een aantal van zijn fabrieken weer tijdelijk sluiten. De onderneming kampt met chiptekorten en ziet zich daardoor genoodzaakt productielijnen stil te zetten. Het gaat om vijf fabrieken in thuisland de Verenigde Staten en een productielocatie in Turkije.

Ford had eerder al aangekondigd dat het de productie in een aantal fabrieken tijdelijk moest stilleggen. Voor een aantal fabrieken gaat het nu om een verlenging van deze periode. Ford had eerder aangegeven dat de chiptekorten het bedrijf tussen de 1 miljard en 2,5 miljard dollar zouden kosten.

Ford is zeker niet de enige autoproducent die met tekorten kampt. Sectorgenoten als Toyota, General Motors, Daimler en Volkswagen kampen ook met problemen in het productieproces.

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden.

De auto-industrie schaalde op zijn beurt ten tijde van de eerste coronadip de productie af en verlaagde zijn chipbestellingen. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.