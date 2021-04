Minder verlies TomTom door kleinere consumententak

Navigatiespecialist TomTom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder navigatiesystemen aan consumenten verkocht, maar juist meer diensten aan zakelijke klanten afgezet. Daar profiteerde het bedrijf van, want op die laatste zaken zit een hogere winstmarge. Door ook de kosten te verlagen wist het bedrijf het verlies te terug te dringen ten opzichte van een jaar eerder.

TomTom haalde net als in de eerste drie maanden van vorig jaar een omzet van 131,2 miljoen euro. Het aandeel van consumentenproducten in die omzet daalde echter van ruim 30 procent naar iets meer dan 20 procent. Dat leidde tot een lager nettoverlies van 11,5 miljoen euro in plaats van de min van 62,8 miljoen euro van vorig jaar.

Voor heel 2021 houdt TomTom vast aan zijn verwachtingen van een groeiende omzet, waarbij de tak voor zakelijke klanten de hoofdmoot van die omzet verzorgt. Door de chiptekorten in de auto-industrie en het feit dat er daardoor minder auto’s worden gebouwd, verwacht TomTom dat het zwaartepunt van zijn jaar pas na juni komt te liggen.