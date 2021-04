Navigatiespecialist TomTom stijgt op licht hoger Damrak

Het aandeel TomTom ging woensdag omhoog op de Amsterdamse beurs. De navigatiespecialist verkocht afgelopen kwartaal fors meer navigatiesystemen aan automakers en wist het verlies terug te dringen. De Europese aandelenmarkten lieten weinig beweging zien ondanks sterke handelsupdates van grote bedrijven als SAP, LVMH en easyJet. Beleggers keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 710,33 punten onder aanvoering van de chipmachinemaker ASML (plus 1,4 procent). De MidKap klom 0,1 procent tot 1040,25 punten. Parijs won 0,3 procent. De graadmeters in Frankfurt en Londen bleven vrijwel vlak.

TomTom steeg bijna 3 procent. De navigatiespecialist leed afgelopen kwartaal minder verlies, mede dankzij een verlaging van de kosten. Voor heel 2021 houdt het bedrijf vast aan zijn verwachtingen van een groeiende omzet. TomTom verwacht wel dat het merendeel van de omzet pas in de tweede jaarhelft zal worden behaald vanwege het chiptekort in de autosector. Verscheidene autofabrikanten moesten hun productie al gedeeltelijk stilleggen vanwege het chiptekort. Daardoor werden minder auto’s dan verwacht gebouwd.

In Parijs klom LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) 2,6 procent. De Franse producent van luxegoederen boekte in het eerste kwartaal fors meer omzet. Met name de verkoop van de luxe handtassen van het merk Louis Vuitton en mode van Christian Dior liep goed, dankzij sterke verkopen in Noord-Amerika en Azië. Concurrent Kering, eigenaar van modemerk Gucci, won 1,3 procent.

SAP klom 3 procent in Frankfurt. De Duitse softwaremaker schroefde zijn omzetverwachting op dankzij sterke prestaties van zijn cloud-activiteiten. Het Duitse chemieconcern Covestro verhoogde zijn winstverwachting en kreeg er 1,9 procent bij.

In Londen zakte Tesco 3,5 procent. Het grootste supermarktconcern van het Verenigd Koninkrijk zag de omzet in het afgelopen boekjaar sterk stijgen als gevolg van de coronapandemie, maar ook de kosten namen flink toe. EasyJet won 2,6 procent. De Britse budgetvlieger verwacht in de afgelopen zes maanden een verlies te hebben geleden van 690 miljoen tot 730 miljoen pond als gevolg van de coronacrisis. Vanaf eind mei hoopt easyJet wel weer meer te kunnen vliegen.

De euro was 1,1965 dollar waard, tegenover 1,1895 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 60,93 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 64,40 dollar per vat.