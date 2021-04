Online marketing belangijker dan ooit, ook na de coronacrisis

Veel MKB ondernemers vechten momenteel voor hun voortbestaan en kijken tegen een behoorlijke schuldenberg aan. Velen van hen zijn hard getroffen door de overheidsmaatregelen. Het aantal bedrijven dat gestopt is vorig jaar, zonder dat daarbij sprake was van een faillissement, bedroeg 140.325. Dat is 20 procent meer dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De overheid steunt waar mogelijk, en dat is ook de reden dat een deel van de bedrijven overeind blijft tijdens de coronacrisis. Maar wat als de pandemie voorbij is? Vooral MKB-bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de regeling voor uitstel van belastingbetaling, hebben na de pandemie te maken met een forse belastingschuld. Daar komt nog bij dat het nog niet duidelijk is wanneer bepaalde branches, zoals winkeliers, horeca, reisorganisaties en evenementenorganisaties, weer volop aan het werk kunnen.

Verschuiving naar online

Door de coronacrisis heeft er een enorme verschuiving plaatsgevonden naar online. Er is een grote toename in webshops te zien, maar we brengen daarnaast met z’n allen ook meer tijd online door. In tijden van crisis zijn bedrijven geneigd om alle geldstromen, en ook die van de marketing, te bevriezen. Dit geeft wellicht op korte termijn wat licht en ruimte, maar op de lange termijn is dit niet handig. Je verliest hierdoor merkbekendheid, iets wat vaak een tijdje duurt om op te bouwen. Daarbij is juist nu online zichtbaarheid belangrijker dan ooit. Kortom, online marketing is juist nu een onderwerp dat hoog op de agenda mag staan van ondernemers.

Linkbuilding

Zoiets als linkbuilding, een methode om je website hoger in Google te krijgen, maakt een wezenlijk onderdeel uit van online marketing. Met externe linkbuilding zorg je ervoor dat jouw website meer autoriteit krijgt. Dit bouw je op door te linkbuilden: het verkrijgen van links op relevante websites die verwijzen naar jouw site. Hiervoor kan je als MKB’er bij SEO bureau Local Scope terecht, een SEO en Linkdbuilding bedrijf die met name voor MKB’ers geschikt is door hun no-nonsense manier van werken en lage tarieven.

SEO

Naast linkbuilding maakt ook SEO onderdeel uit van online marketing activiteiten. Search Engine Optimization vergroot de relevantie en vindbaarheid van je website, je krijgt een hogere positie in de zoekresultaten en zorgt voor meer bezoekers, en dus ook potentiële klanten. Vindbaarheid is een belangrijke succesfactor voor MKB-bedrijven, naast zichtbaarheid in de regionale media en de mate waarin je van betekenis bent voor je klanten. Als MKB bedrijf moet je zowel offline als online goed vindbaar zijn. Sinds de coronacrisis zijn er 67 procent meer online aankopen gedaan in 2020.

Klaar voor nu en de toekomst

Het ziet ernaar uit dat het online leven voorlopig nog wel doorzet, ook na de crisis. Dan is het dus de vraag aan MKB’ers of ze voldoende klaar zijn voor de toekomst, waarin de focus van consumenten voornamelijk op online is gericht. Zowel websites als sociale media van ondernemers moeten op deze trend inspelen. Online marketing is nu en ook straks in de toekomst belangrijk. Veel ondernemers zijn zich hiervan bewust, maar velen van hen moeten nog wel een inhaalslag maken met hun website en/of sociale mediaprofielen. Hier kan je zelf mee aan de slag gaan of een professional voor inhuren. Als je als ondernemer geen idee hebt wat je aan het doen bent, is dat laatste wellicht de meest voor de hand liggende keuze.