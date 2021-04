Winst Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase schiet omhoog

De winst van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, is in het eerste kwartaal zeer sterk gestegen. Ook zakenbank Goldman Sachs heeft een uitstekend kwartaal achter de rug. De Amerikaanse banken profiteren vooral van de stijgende beurskoersen, het adviseren bij fusie- en overnamedeals en het begeleiden van beursgangen.

De nettowinst van JPMorgan sprong omhoog tot 14,3 miljard dollar van 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Dat was ook voor een groot deel te danken aan het vrijkomen van 5,2 miljard dollar aan reserves die eerder apart waren gezet voor leningen die door de coronacrisis mogelijk niet afgelost zouden worden. Dankzij het economisch herstel van de crisis en de enorme steunpakketten van de Amerikaanse overheid is die dreiging nu een stuk minder geworden.

Bij Goldman Sachs, de bekendste zakenbank op Wall Street, werd een winst geboekt van 6,7 miljard dollar tegen 1,1 miljard dollar een jaar terug. Goldman Sachs en JPMorgan deden goede zaken met de handel in aandelen, dankzij de recordopmars op de beurzen van de afgelopen tijd. Ook met de obligatiehandel werd meer verdiend. Dat gold ook voor de commissies voor advies bij overnames en fusies door de hausse aan bedrijfsovernames van de laatste tijd en het begeleiden van bedrijven die naar de beurs gaan.

De totale inkomsten van JPMorgan klommen met 14 procent tot meer dan 33 miljard dollar. Topman Jamie Dimon sprak van sterke resultaten, deels aangejaagd door het economisch herstel in de VS. Hij denkt dat de economische groei de komende jaren door zal zetten, onder meer geholpen door het enorme investeringspakket voor infrastructuur van president Joe Biden en het soepele monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Bij Goldman Sachs was sprake van meer dan een verdubbeling van de inkomsten, tot 17,7 miljard dollar. De zakenbank is wereldwijd marktleider als het gaat om het adviseren bij overnames en fusies en de begeleiding van beursgangen en aandelenuitgiftes. Volgens topman David Solomon van Goldman Sachs werden recordresultaten behaald.

Bij Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, werd een winst behaald van 4,7 miljard dollar. Dat was 653 miljoen dollar een jaar terug. Dit was vooral te danken aan de fors lagere reserves voor slechte leningen bij de bank.