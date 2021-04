‘Aanbod nieuwbouwwoningen dreigt op te raken’

Het aanbod van nieuwbouwwoningen dreigt op te raken. Daarvoor waarschuwt WoningBouwersNL, de branchevereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers. Volgens de organisatie verloopt de verkoop van nieuwbouwwoningen “uitzonderlijk goed”.

In het eerste kwartaal zijn er in totaal 10.420 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is 31 procent meer dan vorig jaar en het hoogste aantal sinds 2006. Vooral het aantal verkochte appartementen lag fors hoger. Dit was met 4740 bijna het dubbele van het langjarig gemiddelde van 2120 verkochte nieuwbouwappartementen. Volgens WoningBouwersNL lijkt het erop dat de binnenstedelijke ontwikkelingen leiden tot meer verkochte appartementen. Vooral in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland waren de verkoopvolumes uitzonderlijk hoog.

Evengoed zijn het vooral nieuwe eengezinswoningen waar een eigenaar voor wordt gevonden. Twee op de drie woningen die worden verkocht betreffen een eengezinswoning. Het percentage van 65 procent ligt wel lager dan het langjarige gemiddeld van 75 procent.

Om de woningnood te verminderen schroeven bouwondernemers hun productiefaciliteit flink op. Daarbij lopen ze aan tegen beperkingen. Zo komen nieuwe locaties niet snel genoeg los. Daarbij ervaren ook gemeenten personeelstekorten op de afdelingen planologie. Hier ligt volgens de woningbouwers een rol weggelegd voor het Rijk. Volgens de organisatie is het zaak dat de woningproductie snel wordt opgeschroefd naar 100.000 woningen per jaar.