Beurzen New York hoger na cijfers banken en economie VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst geopend. Beleggers verwerken kwartaalresultaten van de grote banken Bank of America en Citigroup, vermogensbeheerder BlackRock en snack- en frisdrankproducent PepsiCo. Daarnaast kwamen er beter dan verwachte gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen en uitkeringsaanvragen. De aandacht blijft ook uitgaan naar het handelsplatform voor digitale munten Coinbase, dat woensdag zijn debuut op Wall Street maakte.

Bank of America (min 1,9 procent) zag de winst in het eerste kwartaal verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. De bank profiteerde van sterk stijgende beurskoersen en kon net als concurrenten veel geld vrijmaken aan reserves die eerder apart waren gezet voor leningen die vanwege de coronacrisis mogelijk niet zouden worden afgelost. Citigroup klom 1,4 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.

BlackRock won 2,5 procent. De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft de beleggingen onder zijn beheer afgelopen kwartaal zien toenemen tot dik 9 biljoen dollar. Dat is het hoogste niveau ooit, dankzij de hard oplopende aandelenkoersen.

PepsiCo kreeg er 0,1 procent bij. Het bedrijf bleef profiteren van een goede verkoop van snacks zoals chips van Lay’s en zoutjes van de merken Doritos en Cheetos tijdens de lockdowns. Daardoor wist PepsiCo hogere resultaten te boeken. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines opende eveneens de boeken en verloor 2,1 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 0,7 procent op 29.642 punten. De brede S&P 500 klom eveneens 0,7 procent tot 4154 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 14.014 punten.

Coinbase ging 4 procent omhoog. Het grootste Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten als bitcoins bereikte woensdag kortstondig een waarde van ruim 100 miljard dollar.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten namen in maart met bijna 10 procent toe vergeleken met een maand eerder, geholpen door de coronasteuncheques van de overheid aan huishoudens. Daarnaast namen de wekelijkse uitkeringsaanvragen sterker af dan verwacht. De Amerikaanse industrie produceerde verder in maart meer dan een maand eerder.

Verder was er nog overnamenieuws. De maker van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific neemt voor 17,4 miljard dollar het bedrijf PPD over, dat onder meer actief is met het testen van geneesmiddelen. Het aandeel PPD sprong ruim 7 procent omhoog. Thermo won 2,5 procent.

Tenslotte liet computermaker Dell Technologies een plus optekenen van 4,6 procent. Dell gaat zijn meerderheidsbelang in cloudbedrijf VMWare afsplitsen. Daardoor ontstaan twee volledig aparte beursgenoteerde bedrijven. Met de deal kan Dell miljarden ophalen om zijn hoge schuld te verlagen.