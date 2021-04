Bezos wil dat Amazon personeel beter gaat behandelen

Amazon-topman Jeff Bezos wil dat zijn bedrijf meer oog krijgt voor het welzijn van zijn werknemers. Dat schrijft de miljardair, die deze zomer een stap terugdoet en de dagelijks leiding van de webwinkel overdraagt, in zijn laatste brief aan de aandeelhouders. Amazon krijgt veel kritiek op de arbeidsomstandigheden van de mensen die in de distributiecentra van het bedrijf werken en die pakketten bezorgen.

Bezos benoemt in de brief de vele manieren waarop Amazon extra waarde heeft gecreëerd voor zijn aandeelhouders in de afgelopen jaren. “Ik denk dat we het beter moeten doen voor onze werknemers”, zegt hij daarna. Bezos haalt een poging van werknemers aan in een distributiecentrum in Alabama, die zich wilden verenigen in een vakbondsafdeling. Die poging werd door het personeel weggestemd, maar maakte het voor Bezos “wel duidelijk dat we een betere visie moeten hebben hoe we waarde creëren voor ons personeel”. “Een visie voor hun succes”, noemt de topman dat.

Met de oproep lijkt Bezos zijn nalatenschap veilig te willen stellen. Hij wijst op het succes van Amazon dat gestoeld is op vernieuwing en iets toevoegen aan de maatschappij. “Ieder bedrijf dat niets toevoegt voor degenen die het raakt, zelfs als het op het oog succesvol is, is geen lang leven beschoren.” Dat wil Bezos nu dus ook voor zijn personeel gaan doen. “We zullen de beste werkgever ter wereld worden en de veiligste plaats om te werken”, belooft hij.

Tegelijkertijd zegt hij dat de situatie bij Amazon helemaal niet zo slecht is als mediaberichten, politici en vakbonden het doen voorkomen. De laatste tijd waren er berichten over Amerikaanse chauffeurs die vanwege de hoge werkdruk in een fles in hun bestelbus urineren omdat ze geen tijd hebben voor een echte sanitaire stop. Ook zouden medewerkers in de distributiecentra iedere elf seconden een nieuw artikel moeten pakken. Volgens Bezos stelt het bedrijf zijn personeel echter geen onhaalbare doelen en zegt 94 procent van de werknemers al dat ze vrienden zouden aanraden om voor Amazon te gaan werken.