C&A gaat ook in Nederland kleding via Zalando verkopen

Modeketen C&A gaat zijn kleding vanaf deze maand ook in Nederland via Zalando verkopen. In Duitsland begon de winkelketen daar in februari mee en dat beviel goed. C&A zegt dat klanten positief reageerden op het nieuwe verkoopkanaal.

Behalve naar Nederland breidt de keten de verkoop via Zalando ook uit naar Oostenrijk en Spanje. Later dit jaar kunnen ook consumenten in Frankrijk, Polen, Zwitserland en België op die manier bij C&A shoppen.

Webwinkel Zalando is al enige tijd bezig om ook winkels aan zich te binden die van het platform gebruikmaken, zoals ook andere webwinkels als Amazon en bol.com doen. Bij de toetreding van de Duitse winkels van C&A zei het van oorsprong Duitse Zalando 3000 winkels aangesloten te hebben bij hun dienst Connected Retail. Dat aantal wil de webwinkel dit jaar verdubbelen.