Chipschaarste stuwt winst chipmaker TSMC

De Taiwanese chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) profiteert van de toegenomen vraag naar chips wereldwijd. De onderneming zag de winst in het eerste kwartaal met bijna een vijfde stijgen, geholpen door de chiptekorten waar onder andere autofabrikanten en leveranciers van pc’s mee kampen.

Het nettoresultaat van TSMC steeg met 19 procent tot omgerekend meer dan 4 miljard euro. Kenners hielden al rekening met een hogere winst, maar het resultaat viel nog hoger uit dan verwacht. Eerder was al bekend dat het bedrijf in het eerste kwartaal een recordomzet had behaald.

Vanwege de coronacrisis wordt er veel meer thuisgewerkt en daar zijn chips voor datacentra voor nodig, omdat bedrijven hun software nu in de cloud moeten laten draaien. Ook worden er al een tijd veel meer computers voor thuis en mobiele telefoons verkocht.

De fabrieken van TSMC produceren al enige tijd meer chips dan ze normaal doen. Wereldwijd is er een tekort aan productiecapaciteit om aan de hogere vraag naar chips te voldoen. Het bedrijf investeert de komende drie jaar 100 miljard dollar om zijn productiecapaciteit uit te breiden. Dit jaar gaat het om 30 miljard dollar, waarvan 8,8 miljard dollar in het eerste kwartaal.

Volgens TSMC zullen de chiptekorten, ondanks de inspanningen nog enige tijd aanhouden. Volgens topman C.C. Wei kan dit mogelijk nog in 2022 het geval zijn.