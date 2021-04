Digitale advertentiemarkt gegroeid ondanks coronacrisis

De digitale advertentiemarkt is in 2020 ondanks de coronacrisis verder gegroeid. Dat ging ten koste van het budget voor andere typen media zoals voor kranten en televisie. Dat concludeert accountantskantoor Deloitte in een onderzoek in opdracht van branchevereniging VIA, voorheen IAB Nederland.

Vorig jaar verwachtte Deloitte nog dat er door de coronacrisis een einde zou komen aan tien jaar groei van de digitale advertentiemarkt. In de eerste helft van het jaar werden vele reclamecampagnes, met name in de reis-, entertainment en auto-industrie, opgeschort of geannuleerd. De bestedingen herstelden in de tweede helft van het jaar, wat uiteindelijk nog voor groei zorgde.

In 2020 besteedden adverteerders ruim 2,3 miljard euro van het marketingbudget aan digitale campagnes, tegen 2,2 miljard euro een jaar eerder. Het gaat om een groei van 6 procent. Vorig jaar besteedden adverteerders volgens Deloitte 13 procent minder marketingbudget aan kranten en bijna 10 procent minder aan tv-reclames.