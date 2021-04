‘Europese afspraken over recyclen moeten wereldwijd gelden’

Afspraken die zijn gemaakt in de Europese Green Deal over het verplicht hergebruik van materialen, moeten wereldwijd gaan gelden. Dat zou de uitstoot van CO2 beperken en voorkomen dat er plasticafval in het milieu terechtkomt. Die oproep doet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) donderdag tijdens een digitale conferentie.

Nederland is samen met het Finse innovatiefonds Sitra organisator van het congres over het klimaat en circulaire economie. Overheden, kennisinstellingen, bedrijven en burgers gaan twee dagen lang met elkaar in gesprek. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen opnieuw gebruikt. “Europa is hier al mee bezig, ik roep andere landen op ook van gerecycled materiaal in producten de norm te maken”, aldus Van Veldhoven.

Dat kan volgens de Rijksoverheid zorgen voor ongeveer 20 procent minder broeikasgassen in de lucht. Het produceren van plastic zorgt namelijk voor uitstoot en het verbranden van oud plastic ook. In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben.

Dat zou een structurele bijdrage leveren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs met als doel de opwarming van de aarde te beperken. Lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40 procent minder moet uitstoten. De Nederlandse overheid wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95 procent minder zijn.

Sprekers op de conferentie ‘World Circular Economic Forum + Climate’ zijn verder onder meer minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel, vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie en Frans van Houten, de topman van Philips. De conferentie wordt afgesloten met concrete toezeggingen van deelnemende landen, bedrijven en organisaties.