Farmaceut MSD start grote studie naar pil tegen corona

Farmaceut MSD, in Noord-Amerika bekend als Merck, is van plan een grote studie te beginnen naar de werking van een pil tegen corona. Het geneesmiddel met de naam molnupiravir is bedoeld voor mensen die risico lopen op een ernstige vorm van Covid-19, waarbij het middel de virusniveaus moet verminderen. Dan gaat het onder anderen om mensen die lijden aan obesitas, diabetes of ouderdomskwalen.

Het bedrijf wil zich louter concentreren op de ontwikkeling van molnupiravir als een poliklinische behandeling, omdat het middel wel tekenen vertoonde dat het helpt het virus onder controle te houden.

MSD staakt verder zijn inspanningen met het experimentele antivirale geneesmiddel voor patiĆ«nten die al in het ziekenhuis liggen. Uit tests zou onvoldoende blijken dat de pil deze groep helpt om ziekenhuisopnames en sterfgevallen te voorkomen. Covid-19 patiĆ«nten die een ziekenhuisbehandeling nodig hebben, zijn vaak in de “ontstekingsfase” van de ziekte. Dat zou te laat zijn voor een antiviraal geneesmiddel om veel hulp te bieden, zo klinkt het.

De geneesmiddelenproducent schrapt ook een andere therapie tegen corona dat het nog geen vijf maanden geleden verwierf voor een bedrag van 425 miljoen dollar. MSD kwam tot de conclusie dat klinische tests en de voorbereidingen voor de productie te lang zouden duren.

De geneesmiddelenproducent stopte eerder dit jaar ook al met de ontwikkeling van twee Covid-19-vaccins, op basis van gegevens die aantoonden dat ze minder doeltreffend waren dan vaccins die door rivalen werden ontwikkeld.

MSD is van plan de studieresultaten op een aanstaande medische bijeenkomst in detail te presenteren. De resultaten van de nu te starten studie worden verwacht in september of oktober. Wel zijn tussentijdse analyses gepland.