Girls’ Day moet meisjes enthousiast maken voor technieksector

De technieksector heeft behoefte aan meer vakvrouwen. Momenteel is 3 procent van onder andere de elektriciens, verwarmingsmonteurs, en zonnepaneelinstallateurs een vrouw. Techniek Nederland wil donderdag, op Girls’ Day, de aandacht vestigen op de mogelijkheden voor meisjes in de sector.

Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 8 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. Door de coronamaatregelen zal de dag dit jaar volledig online verlopen. Zo hebben bijvoorbeeld opleidingen in de installatiebranche miniatuurwindmolens naar basisscholen gebracht. Leerlingen moeten die met begeleiding op afstand aan de praat zien te krijgen. Ook is het mogelijk om jonge vrouwen online vragen te stellen over hun beroep in de technieksector.

De afgelopen jaren neemt het aantal meisjes in de technieksector toe. Tussen 2013 en 2020 is het aantal meisjes dat begon aan de mbo-opleiding installatietechniek bijna verdrievoudigd. Op de werkvloer is de groei minder groot. In 2015 waren er zo’n 12.000 vrouwen werkzaam in de techniekbranche, nu zijn dat er 14.500.

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is het belangrijk dat meer vrouwen in de ‘echte’ technische beroepen aan het werk gaan. ‘We moeten de zichtbare en onzichtbare barrières wegnemen. Voor meisjes die belangstelling hebben voor een technische opleiding én voor vrouwen die binnen een technisch bedrijf aan de slag willen.’