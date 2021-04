Heineken koploper in licht hogere AEX

Bierbrouwer Heineken voerde donderdag de stijgers aan in de Amsterdamse AEX-index. De bekendmaking dat het bedrijf in 2030 al zijn bier op een CO2-neutrale manier wil brouwen en dat alle toeleveranciers tien jaar later netto geen CO2 meer mogen uitstoten, viel goed. De Amsterdamse beurs sloot met een kleine plus en ook elders in Europa werden winsten geboekt. Beleggers verwerkten een stroom aan bedrijfsresultaten, maar ook gunstige cijfers over de Amerikaanse economie.

Heineken steeg 1,9 procent en was niet het enige bedrijf dat met nieuws over zijn klimaatdoelen kwam. Olie- en gasconcern Shell (min 0,9 procent) heeft zijn aandeelhouders gevraagd zich uit te spreken over de klimaatstrategie van het bedrijf. In 2050 wil Shell volledig klimaatneutraal zijn. De activistische aandeelhouder Follow This vindt dat de plannen van Shell een stap in de goede richting zijn, maar nog niet voldoende.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,2 procent op 713,80 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 1036,42 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent.

Achter Heineken deden ook verfproducent AkzoNobel (plus 1,5 procent) en medisch technologiebedrijf Philips (plus 1,3 procent) het goed. Verzekeraar Aegon en chipbedrijf Besi stonden met minnen van 2,5 procent onderaan.

Bij de kleinere bedrijven verloor Avantium 4,1 procent. Het chemieconcern haalde 28 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden met korting in de markt gezet. Chipleverancier RoodMicrotec wist afgelopen kwartaal flink te groeien dankzij de aanhoudend sterke vraag naar chips en werd ruim 4 procent hoger gezet.

Deliveroo zakte 3,3 procent. Beleggers waren niet te spreken over de handelsupdate van de Britse maaltijdbezorger, die vorig maand een teleurstellend beursdebuut maakte in Londen. ABB klom 3,9 procent in Z├╝rich. Het Zwitserse industrieconcern verhoogde zijn verwachtingen na een sterk eerste kwartaal. In Parijs werden de kwartaalcijfers van het Franse reclamebureau Publicis Groupe (plus 3,3 procent) goed ontvangen.

Vastgoedbedrijf Deutsche Wohnen profiteerde van het nieuws dat het Duitse constitutionele hof de maatregel van Berlijn om de huren in de stad te bevriezen als onwettig heeft bestempeld. Het aandeel won 2,8 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1962 dollar waard, tegen 1,1973 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 62,96 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 66,48 dollar per vat.