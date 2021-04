Heineken wil in 2040 volledig CO2-neutrale productie

Drankenconcern Heineken wil vanaf 2030 al zijn bier en andere dranken brouwen op een CO2-neutrale manier. Tien jaar later moet ook de netto-uitstoot van het broeikasgas bij alle toeleveranciers zijn teruggebracht naar nul. ’s Werelds op één na grootste bierbrouwer wil dit onder andere bereiken door energiezuiniger te werk te gaan en zo veel mogelijk groene energie te gebruiken.

Heineken presenteerde in de afgelopen jaren ook al nieuwe klimaatambities. Maar waar het bedrijf eerder aangaf de CO2-emissies “aanzienlijk en systematisch” te willen verlagen binnen zijn productieketen, spreekt het concern nu de ambitie uit dat daar geen CO2 meer bij mag vrijkomen. Heineken stelt als tussentijds doel dat in 2030 toeleveranciers 30 procent minder CO2 uitstoten dan in 2018.

CO2-neutraliteit betekent dat een bedrijf per saldo de uitstoot van het broeikasgas terugbrengt naar nul. Naast het verminderen van de eigen uitstoot, kan dat ook door elders projecten op te zetten die CO2 uit de lucht halen, zoals het planten van bomen.

Bij het brouwen en verkopen van bier komt nu nog veel broeikasgas vrij. Zo zorgt het verbouwen van alle ingrediënten, de productie van flesjes en blikjes en de distributie en koeling van bier voor een grote CO2-voetafdruk, zo erkent Heineken-topman Dolf van den Brink.

Heineken wijst bij zijn nieuwe milieudoelstellingen op initiatieven die al gaande zijn. Zo werkt de brouwer onder andere samen aan een windmolenpark in Finland voor groene energie. Ook heeft het concern vijf brouwerijen die draaien op zonne-energie opgezet. Volgens Heineken is mede hierdoor de CO2-uitstoot per hectoliter drank met 51 procent gedaald ten opzichte van 2008.