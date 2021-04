Kwartaalresultaten en economische cijfers centraal op beurzen

De beurshandel op het Damrak staat donderdag opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalcijfers van Bank of America en Citigroup. Woensdag werden de resultaten van de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Wells Fargo al goed ontvangen. Daarnaast wordt gelet op de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de winkelverkopen en de industriële productie van de Verenigde Staten, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleinere koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien.

Op het Damrak kwamen NSI en RoodMicrotec met cijfers. Vastgoedfonds NSI zag de huurinkomsten dalen in het eerste kwartaal. Volgens topman Bernd Stahli heeft de coronapandemie nog steeds impact op de activiteiten van het bedrijf. Chipleverancier RoodMicrotec zag de omzet afgelopen kwartaal flink groeien dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips.

Chemieconcern Avantium liet weten 28 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van 5,2 miljoen nieuwe aandelen. Industrieel toeleverancier Aalberts kondigde aan het Britse Sentinel Performance Solutions Group over te nemen. Een overnameprijs werd niet gegeven.

Beleggers verwerken daarnaast de beursgang van Coinbase Global op Wall Street. Het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins kreeg via een zogeheten directe plaatsing een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Daarbij werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar verkochten bestaande aandeelhouders stukken. De stukken werden voor 250 dollar in de markt gezet. Bij het slot was het aandeel 328 dollar waard.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index won 0,6 procent tot 712,55 punten en de MidKap klom ook 0,6 procent, tot 1044,74 punten. Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent, terwijl Frankfurt 0,4 procent verloor. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent hoger op 33.730,89 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1 procent.

De euro was 1,1976 dollar waard, tegenover 1,1973 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de sterke stijging op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 63,16 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 66,64 dollar per vat.