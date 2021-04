L’Oréal profiteert van groei in China en VS

Het Franse cosmeticaconcern L’Oréal heeft zijn omzet in het eerste kwartaal met een tiende zien stijgen. Vooral in China en Noord-Amerika vertoonden de markten herstel. In West-Europa had L’Oréal nog last van coronamaatregelen zoals winkelsluitingen en lockdowns.

China werd vorig jaar vroeg in het eerste kwartaal al getroffen door de coronapandemie, die in de meeste westerse landen pas later toesloeg. De omzet van L’Oréal in dat land steeg dan ook met 38 procent. Voor heel de regio Azië was dat bijna een kwart.

Dankzij zijn brede portefeuille van merken en producten is L’Oréal de coronacrisis goed doorgekomen. Zo verkocht het bedrijf meer huidverzorgingsproducten, wat hielp de neergang bij make-up op te vangen. Daar hadden mensen minder interesse in toen er nauwelijks sociale bijeenkomsten waren.

De omzet van L’Oréal bedroeg 7,6 miljard euro. Dat was op vergelijkbare basis, dus zonder nieuw aangekochte merken of afgestoten onderdelen in beschouwing te nemen, een plus van 10 procent. Analisten hadden in doorsnee op een iets hogere omzetgroei gerekend.