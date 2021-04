Luchthaven Schiphol verwerkt fractie normale reizigersaantallen

Schiphol heeft vorige maand nog maar een fractie van de normale aantallen reizigers verwelkomd. In maart reisden 660.000 mensen via de grootste luchthaven van het land. Dat is bijna driekwart minder dan in maart vorig jaar, toen de coronapandemie voor het eerst zwaar drukte op internationale vliegreizen. Het is ook een fractie van alle reizigers die Schiphol in maart 2019 aandeden.

Het kabinet adviseert Nederlanders vanwege de coronapandemie nog altijd om niet naar het buitenland te reizen. Ook staat Nederland in het buitenland vaak op de lijst van hoogrisicolanden, gezien het hoge aantal besmettingen met het coronavirus hier.

Dit heeft op Schiphol geleid tot een drastische daling van het aantal passagiers ten opzichte van ‘normale’ jaren. Zo reisden in maart 2019 nog 5,6 miljoen mensen van en naar de luchthaven. Het huidige aantal is nog geen 12 procent van die hoeveelheid reizigers. Van de 660.000 passagiers kwamen er 400.000 op Schiphol voor een overstap op een andere vlucht.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol is vorige maand meer dan gehalveerd ten opzichte van maart 2020. In totaal ging het om 12.220 vluchten. Wel waren er meer vrachtvluchten. Die waren nodig als compensatie voor het wegvallen van veel vervoersruimte voor goederen in de buik van passagiersvliegtuigen.