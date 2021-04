Onderzoeksinstituten verlagen groeiverwachting Duitse economie

De belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland hebben hun gezamenlijke groeiverwachting voor de Duitse economie voor 2021 verlaagd. Volgens de instituten zal de grootste economie van Europa dit jaar met 3,7 procent groeien, terwijl eerder op een plus van 4,7 procent werd gerekend.

Daarbij wordt gewezen op de voortdurende lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in Duitsland en vertragingen bij de vaccinaties. De halfjaarlijkse voorspelling van de instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI wordt voorgelegd aan het Duitse ministerie van Economische Zaken.

De economie van Duitsland is in het eerste kwartaal naar verwachting met 1,8 procent gekrompen door de beperkingen tegen de pandemie. Later dit jaar zou de groei dan weer moeten aantrekken door versoepeling van de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne tegen het virus. Vooral de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca en detailhandel, zou daarvan moeten profiteren.

De Duitse overheid heeft vooralsnog een prognose voor een groei met 3 procent dit jaar. Vorig jaar kromp de Duitse economie met bijna 5 procent als gevolg van de pandemie.