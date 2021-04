Vakbond CNV voelt zich buitenspel gezet bij reorganisatie UPS

Pakketvervoerder UPS schrapt vijftig banen in Nederland maar weigert overleg hierover met vakbond CNV. Daarover klaagt CNV-onderhandelaar Robert Wonnink, die stelt dat UPS hiermee ingaat tegen afspraken uit de cao beroepsgoederenvervoer.

Wonnink vindt dat de reorganisatie op een merkwaardige manier gebeurt. De helft van de betreffende mensen moet sowieso vertrekken, de andere helft mag voor een nog onbepaalde tijd bij UPS blijven werken. De onderhandelaar wijst ook op de enorme omzet en winst die UPS afgelopen jaar heeft gemaakt.

“Het lijkt erop dat UPS een regeling wil afspreken met de ondernemingsraad. Daar gaan wij niet mee akkoord”, geeft hij aan. Het grootste probleem is volgens Wonnink dat UPS niet met de bond wil praten over een sociaal plan. “Bij een reorganisatie van ten minste vijf werknemers moeten we als vakbond betrokken worden”, stelt hij. “Bij een reorganisatie willen we een goed sociaal plan. En dat geldt zeker voor een miljardenbedrijf als UPS. We laten ons niet zomaar buitenspel zetten.”