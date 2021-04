Vliegmaatschappij Delta rekent deze zomer op winst

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verwacht in het derde kwartaal weer winstgevend te zijn. De eerste drie maanden van 2021 sloot het concern evenals vele branchegenoten af met een fors verlies door de coronacrisis. Maar met name op binnenlandse vluchten is het herstel van de passagiersaantallen ingezet, nu steeds meer mensen in de Verenigde Staten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

Op dit moment ligt het aantal vluchten binnen de VS voor vakanties op 85 procent van het niveau van voor de coronapandemie, stelt Delta. In de komende maanden zullen nog meer tickets aan deze doelgroep worden verkocht, zo verwacht president Glen Hauenstein. De vakantieperiode valt namelijk samen met een steeds hogere vaccinatiegraad in de VS. Daarnaast blokkeert Delta vanaf mei niet langer de middelste stoel, een maatregel die ervoor moest zorgen dat passagiers afstand hielden.

In combinatie met besparingen, moet dit ervoor zorgen dat er in het lopende tweede kwartaal per saldo niet méér geld de kas uit stroomt dan er binnenkomt. Al in maart lukte het Delta naar eigen zeggen een positieve kasstroom te genereren. In de drie maanden tot en met september moet dat leiden tot een operationele winst.

Door de aanhoudende internationale reisbeperkingen wegens corona leed Delta in het eerste kwartaal nog een aangepast verlies voor belastingen van 2,9 miljard dollar. Dat negatieve resultaat is onder andere gecorrigeerd voor 1,2 miljard aan loonsteun van de overheid. De omzet bedroeg nog geen 4,2 miljard dollar. Dat is 60 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019, toen er nog geen negatief effect van het coronavirus was.