‘NASA kiest ruimtevaartbedrijf van Elon Musk voor maanmissie’

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het bedrijf SpaceX van Elon Musk geselecteerd voor de bouw van een ruimtevaartuig dat voor het eerst sinds de jaren zeventig astronauten naar de maan brengt. Dat schrijft The Washington Post op basis van een intern document. Met de opdracht is 2,9 miljard dollar gemoeid.

NASA gunt de opdracht exclusief aan SpaceX. Het in 2002 opgerichte bedrijf verslaat daarmee het bedrijf Blue Origin van Jeff Bezos. De oprichter van Amazon wilde het contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen.

Musk, die ook topman is van autofabrikant Tesla, richtte samen met anderen SpaceX op met het ultieme doel om mensen naar de planeet Mars te laten vliegen. De voorbije jaren baarde het bedrijf veel opzien door met volle vaart testmissies op te zetten voor raketten en ruimtevaarttoestellen. Dat had als bijkomend effect dat het enthousiasme voor ruimtevaart weer toenam.

NASA stuurde astronauten voor het laatst in 1972 naar de maan. In dat jaar eindigde het Amerikaanse Apollo-programma voor ruimtereizen. Voor het in 2007 opgezette vervolg op dat programma, Artemis genaamd, vestigt NASA de hoop op de Starship van SpaceX. Deze raket is na lancering opnieuw te gebruiken en kan volgens SpaceX grote groepen mensen naar de maan, Mars en uiteindelijk ook andere planeten brengen.

Tot nog toe waren onbemande testvluchten met de Starship niet succesvol. Bij landingspogingen eindigden de ruimtevaartuigen in een grote vuurbal. Onlangs kondigde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een onderzoek aan naar de veiligheid bij enkele mislukte tests.