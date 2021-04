Rechter doet uitspraak over ‘misleidende’ reclame Specsavers

Brillen- en hoorzorgketen Specsavers hoort vrijdag van de rechter of zijn reclamecampagne met onder meer pianist Wibi Soerjadi consumenten misleidt. Dat laatste vindt branchevereniging de Kwaliteitsaudiciens, die hierover een rechtszaak begon. Specsavers zou collega-audiciens in de spotjes op televisie en radio ook ten onrechte in een negatief daglicht zetten.

De vereniging, waarbij Schoonenberg Hoorcomfort, Beter Horen en Van Boxtel Hoorwinkels zijn aangesloten, eist dat de reclame wordt verboden en dat Specsavers met een rectificatie komt. In de campagne, genaamd ‘de Waarheid’, beweert Specsavers namelijk dat het “alle innovatieve toestellen vergoedt” en dat klopt niet volgens de Kwaliteitsaudiciens.

Directeur Remko Berkel van Specsavers Nederland is het daar niet mee eens. Volgens hem zijn het juist andere audiciens die consumenten om de tuin leiden, door ze naar de winkels te lokken met mooie woorden en hier vervolgens niet naar te handelen. En innovatieve toestellen worden bij Specsavers wel degelijk vergoed door verzekeraars, aldus Berkel. Daarmee doelt hij op gehoorapparaten met een oplaadbare accu, die via een mobiele telefoon te bedienen zijn en die ‘onzichtbaar’ zijn. Dat laatste houdt in dat het toestel heel erg klein is, waardoor het voor andere mensen niet opvalt dat iemand een gehoorapparaat draagt.