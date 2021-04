Sterkste stijging loonkosten sinds 2008

Werkgevers waren vorig jaar per gewerkt uur meer kwijt aan loonkosten, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging van 3,1 procent was de grootste toename sinds 2008. Wel waren er aanzienlijke verschillen tussen diverse sectoren.

In de bouw bedroeg de stijging van de loonkosten 6,7 procent per uur. Ook in het onderwijs en de gezondheidszorg stegen de loonkosten met rond de 5 procent. In sectoren als informatie en communicatie, landbouw, vervoer en opslag en de horeca daalden de loonkosten per uur juist.

De loonkosten waren het hoogst in de financiƫle dienstverlening, waar werkgevers gemiddeld 57 euro per uur kwijt waren aan salaris. In de horeca waren ze met gemiddeld 19 euro per uur het laagst. Voor heel Nederland zijn de gemiddelde loonkosten per uur ruim 36 euro.

De totale loonkosten bedroegen in 2020 ruim 385 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog haast 2 miljard euro meer. Die daling kwam volgens het statistiekbureau vooral door de NOW-subsidies van de overheid die ondernemers moeten helpen het personeel in dienst te houden tijdens de coronacrisis. Door diezelfde crisis daalde het aantal gewerkte uren echter ook en die daling was sterker dan de totale loonkosten, wat leidde tot een stijging van de loonkosten per uur.